Бойовики-суніти захопили стотисячне місто Ідліб у Сирії

Після міста Ракка, захопленого в березні 2013 року "Ісламською державою", Ідліб став другим провінційним центром за чотири роки конфлікту, який перейшов під контроль повстанців, повідомляє російська служба BBC.

Спостерігачі кажуть, що урядові війська покинули місто після чотирьох днів запеклих боїв.

Захоплення міста поки не підтверджене сирійським урядом.

Читайте такожГенеральний секретар ООН закликав покласти край тероризму на Близькому СходіІдліб розташований близько до стратегічно важливої траси, що сполучає столицю країни Дамаск з другим за величиною містом Сирії Алеппо. Він також розташований близько до прибережної провінції Латакія, яка вважається оплотом президента Башара Асада.

Як уточнює Reuters, місто захопили кілька ісламістських сунітських груп, включаючи пов'язаний з Аль-Каїдою Нусра Фронт, проте опозиційних "Ісламській державі".