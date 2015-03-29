У Канаді літак Airbus A320 викотився за межі смуги, 25 людей отримали травми

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press. Унаслідок інциденту 25 осіб з незначними травмами госпіталізовані.

На борту лайнера AC624 (Airbus А-320), який вилетів увечері в суботу, 28 березня, з Торонто, перебували 132 пасажири і п'ять членів екіпажу.

В якості можливих причин наводиться погана видимість, викликана нічним часом доби і сильним снігопадом.

Читайте такожУ мережу виклали аудіозапис останньої хвилини польоту лайнера GermanwingsПовідомляється також, що в момент аварії в аеропорту вимкнулася електрика.

Бізнесмен Майк Магнус, який був на борту, повідомив, що літак міг зачепити лінію електропередачі, що викликало відключення електроенергії. Чоловік отримав незначні травми плеча і щелепи.