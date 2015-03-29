Кемерон обіцяє втричі знизити міграцію і збільшити витрати на оборону

Прем'єр обіцяє знизити приплив мігрантів втричі. Зараз він становить 298 тис. чоловік в рік, що навіть вище, ніж у часи правління уряду лейбористів, пише Українська правда з посиланням на The Telegraph.

"Я можу абсолютно точно сказати людям, які турбуються про це: я чую вас, я чую ваше занепокоєння, я отримую ваші повідомлення. Зниження рівня міграції до 100 тис. чоловік в рік залишається для нас метою. Міграція здійснює значний вплив на населення", - сказав прем'єр.

Досягти такого зниження міграції Девід Кемерон планує з допомогою зміни міграційного законодавства. Згідно з цими змінами, мігранти з країн ЄС зможуть претендувати на пільги лише за підсумками чотирьох років роботи в країні. Ці заходи Кемерон вважає ефективнішими, ніж встановлення квот.

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Ще одна обіцянка прем'єр-міністра - збільшення країн на оборону країни. У зв'язку з цим загрозою для країни названа нинішня політика РФ. При цьому Кемерон не може гарантувати збільшення військових витрат до 2% ВВП країни як вимагають норми НАТО. За його словами, він не може гарантувати виконання такої обіцянки.

Також Кемерон прокоментував проведення референдуму про вихід Великої Британії з ЄС. Всупереч позиції багатьох впливових консерваторів, він виступає проти перенесення референдуму на грудень нинішнього року. Референдум відбудеться в 2017 році, запевняє Кемерон, що дозволить Великої Британії та ЄС врегулювати всі спірні питання до голосування.