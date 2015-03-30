Фахівці знайшли ДНК другого пілота на місці катастрофи лайнера Germanwings - ЗМІ

Про це повідомив член команди криміналістів професор Майкл Цокос німецькому виданню Bild, повідомляють РИА Новости з посиланням на газету Daily Mail.

Цокос підкреслив, що фахівці працюють цілодобово, щоб якомога швидше завершити ідентифікацію загиблих при катастрофі пасажирів і членів екіпажу. Він висловив сподівання, що протягом трьох тижнів близько 95 відсотків жертв будуть пізнані, після чого їх можна буде офіційно оголосити загиблими.

Раніше повідомлялося, що криміналісти, які працюють на місці аварії, змогли виділити 78 зразків ДНК з останків тіл 150 осіб, загиблих при аварії Airbus A320.

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Літак Airbus A-320 німецького лоукостера Germanwings, що летів з Барселони в Дюссельдорф, розбився 24 березня на півдні Франції. На борту лайнера знаходилися 150 осіб, у тому числі шість членів екіпажу. Всі вони загинули.

Згідно з попередніми результатами розслідування авіакатастрофи, коли командир екіпажу на кілька хвилин залишив кабіну, другий пілот Андреас Любіц закрився в ній, а потім навмисно направив лайнер вниз.