Russia Today дуже хоче нарватися, щоб її заборонили - експерт

17:52, 31 березня 2015
Світ
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Російське пропагандистське відомство Russia Today хоче спровокувати владу західних країн на заборону заради скандалу, який може розширити її мізерну аудиторію.

Russia Today дивляться крайні праві, крайні ліві і шизики

Про це заявив в інтерв'ю Українській правді британський експерт Пітер Померанцев.

"Russia Today дуже хоче нарватися, щоб її заборонили - тоді навколо неї буде великий скандал. А насправді мало хто дивиться цей канал. Його аудиторія - крайні ліві, крайні праві і шизики", - розповів він.

Читайте такожЗМІ: РФ збільшить фінансування Russia Today і «Росія сьогодні» на 23 мільярди рублівНа його думку, Russia Today є своєрідним "гуманітарним конвоєм", відволікаючим маневром в інформаційній війні, тоді як з людьми, що створюють громадську думку на Заході, Кремль проводить більш тонку роботу, улещуючи та купуючи їх.

"В арабських і південноамериканських країнах він (Russia Today - ред.) може мати якийсь успіх, тому що там сильні антиамериканські настрої, і російський канал вливається в загальний антизахідний контекст. Наприклад, президенту Венесуели дуже важливо довести, що весь світ проти Америки. Асад в Сирії також використовує російську пропаганду, а Кремль натомість бере сирійську. Всі разом вони створюють міжнародний конгломерат авторитарної брехні", - каже Померанцев.

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