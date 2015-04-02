Теракт у кенійському університеті: загинули не менше 70 людей
20:45, 02 квітня 2015Світ
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Кількість загиблих під час нападу бойовиків терористичної організації Аль-Шабаб на університет на північному сході Кенії зросла до щонайменше 70.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ Кенії Джозефа Нкаїссері.
За його словами, кількість загиблих склала щонайменше 70, поранених - 79, але небезпека вже фактично ліквідована. Зокрема, було вбито чотирьох бойовиків Аль-Шабаб.
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