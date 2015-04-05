Росія планує розмістити на аеродромах Арктики винищувачі МіГ-31

Про це заявив заступник командувача військами повітряно-космічної оборони з протиповітряної оборони генерал-майор Кирило Макаров, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"В Арктиці ми розміщуємо як засоби розвідки для виявлення літальних апаратів противника, так і винищувальної авіації, зокрема, МіГ-31, які ми плануємо розмістити на арктичних аеродромах", - сказав Макаров в ефірі "Російської служби новин".

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За словами Макарова, літаки МіГ-31 в разі військового конфлікту будуть прикривати російські судна, які будуть ходити по Північному морському шляху.

Генерал також сказав, що найближчим часом планується розгорнути в Арктиці мережу радіолокаційних станцій, які можуть працювати практично без персоналу.