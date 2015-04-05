Число жертв повені в Чилі зросло до 25 осіб
00:45, 05 квітня 2015Світ
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Кількість жертв повені в Чилі збільшилася до 25 осіб. Фахівці попереджають, що чекати зменшення інтенсивності стихії води найближчим часом не варто.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
За даними чилійської влади, зниклими безвісти вважається 101 людина. Через дощі в Андах частково затопило розташовані в передгір'ях міста. Тисячі людей залишилися без електрики і питної води.
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Пустеля Атакама, де сталася повінь, вважається самим посушливим місцем на планеті.
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