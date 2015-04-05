Число жертв повені в Чилі зросло до 25 осіб

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За даними чилійської влади, зниклими безвісти вважається 101 людина. Через дощі в Андах частково затопило розташовані в передгір'ях міста. Тисячі людей залишилися без електрики і питної води.

Читайте такожУ Чилі в результаті повені загинули 14 людей, 20 - зникли безвісти

Пустеля Атакама, де сталася повінь, вважається самим посушливим місцем на планеті.