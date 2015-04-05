Літак Germanwings знову потрапив в аварійну ситуацію

Пілот рейсу, що прямував з Кельна до Венеції, помітив витік масла з аеробуса, повідомляє ТСН.

Ніхто з пасажирів або членів екіпажу не постраждав. Керівництво авіакомпанії подробиць інциденту не розголошує.

Два тижні тому катастрофа літака цієї ж компанії забрала життя 150 людей. Другий пілот рейсу, що прямував з Барселони в Дюссельдорф, навмисно направив лайнер в Альпійські скелі.

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Дані двох бортових самописців підтверджують версію про те, що таким чином Андреас Любіц, який страждав від депресії, покінчив життя самогубством.