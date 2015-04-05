Літак Germanwings знову потрапив в аварійну ситуацію
01:48, 05 квітня 2015Світ
1012 0
Лайнер німецької авіакомпанії Germanwings здійснив термінову посадку в Штутгарті.
REUTERS
Пілот рейсу, що прямував з Кельна до Венеції, помітив витік масла з аеробуса, повідомляє ТСН.
Ніхто з пасажирів або членів екіпажу не постраждав. Керівництво авіакомпанії подробиць інциденту не розголошує.
Два тижні тому катастрофа літака цієї ж компанії забрала життя 150 людей. Другий пілот рейсу, що прямував з Барселони в Дюссельдорф, навмисно направив лайнер в Альпійські скелі.
Читайте такожДругий пілот A320 навмисне збільшив швидкість аеробуса при зниженні - дані "чорного ящика"
Дані двох бортових самописців підтверджують версію про те, що таким чином Андреас Любіц, який страждав від депресії, покінчив життя самогубством.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter