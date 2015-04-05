Екс-президент Куби Фідель Кастро вперше за рік з'явився на публіці (фото)

Він зустрівся з урядовою делегацією з Венесуели в одній з кубинських шкіл. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

88-річний Фідель Кастро, за повідомленнями кубинських ЗМІ, виглядав досить бадьоро.

Кастро доводився близьким другом покійному лідеру Венесуели Уго Чавесу. Тоді Венесуела поставляла на Кубу нафту за низькими цінами.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гавані у віці 89 років померла Наталія Ревуельта, яка народила доньку від Фіделя Кастро. Їхня дочка Аліна стала затятим противником політики кубинської влади. В 1993 році вона емігрувала в США і зараз живе в Маямі.