Іран розраховує на зняття санкцій Радбезу ООН після підписання ядерної угоди

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, передає ТАСС з посиланням на агентство FARS.

"Всі резолюції РБ ООН будуть зняті в той день, коли буде укладено угоду. СБ стане арбітром угоди", - сказав міністр.

Він додав, що "кожна сторона угоди може припинити виконання своїх зобов'язань у випадку їх порушення іншою стороною".

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У четвер міжнародна "шістка" та Іран на переговорах в Лозанні прийняли Спільний комплексний план дій, який повинен дозволити їм підготувати остаточну угоду щодо іранської ядерної програми до кінця червня 2015 року.