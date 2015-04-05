Іран розраховує на зняття санкцій Радбезу ООН після підписання ядерної угоди
03:13, 05 квітня 2015Світ
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Всі резолюції Ради Безпеки ООН по Ірану будуть скасовані після укладення остаточної угоди щодо іранської ядерної програми.
REUTERS
З такою заявою виступив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, передає ТАСС з посиланням на агентство FARS.
"Всі резолюції РБ ООН будуть зняті в той день, коли буде укладено угоду. СБ стане арбітром угоди", - сказав міністр.
Він додав, що "кожна сторона угоди може припинити виконання своїх зобов'язань у випадку їх порушення іншою стороною".
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У четвер міжнародна "шістка" та Іран на переговорах в Лозанні прийняли Спільний комплексний план дій, який повинен дозволити їм підготувати остаточну угоду щодо іранської ядерної програми до кінця червня 2015 року.
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