У Венесуелі розбився літак з майже тонною кокаїну

У такому літальному апараті було знайдено 863 упаковки кокаїну, повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання Ultimas Noticias.

Загальна вага вилученого порошку склала 999 кілограмів. Про аварію повідомили місцеві жителі, поліція і національна боліваріанська гвардія виїхали на місце події.

В літаку виявлено тіла трьох загиблих, повідомив міністр внутрішніх справ, юстиції та миру Венесуели Нестор Реверол. Він уточнив, що у них знайдені два закордонних паспорти, мобільні телефони та пристрої GPS, що використовуються при авіапольотах.

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Прокуратура Венесуели почала слідство. Одне з важливих завдань - встановити, де вдалося зробити або зберігати такий значний обсяг наркотику.

Інцидент стався в четвер, 2 квітня, але з оперативних міркувань повідомляється про нього тільки тепер. Імена, прикмети, вік виявлених людей не уточнюються.