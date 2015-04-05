У Малайзії вертоліт з високопоставленими чиновниками вибухнув у повітрі

Як пише Новое время з посиланням на Reuters, пасажири летіли з весілля доньки прем'єра.

Серед загиблих виявився у тому числі начальник канцелярії прем'єра Азлин Аліас, а також екс-посол Малайзії в США, депутат Джамалуддин Джарджис.

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За словами очевидців, літальний засіб вибухнув у повітрі перед падінням.

Разак закликав слідство, що вивчає інцидент, "не залишити каменя на камені від винних".