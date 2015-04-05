У Малайзії вертоліт з високопоставленими чиновниками вибухнув у повітрі
10:22, 05 квітня 2015Світ
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Шість чоловік з оточення прем'єр-міністра Малайзії Наджіба Разака загинули під час аварії вертольота в передмісті столиці Куала-Лумпур.
Як пише Новое время з посиланням на Reuters, пасажири летіли з весілля доньки прем'єра.
Серед загиблих виявився у тому числі начальник канцелярії прем'єра Азлин Аліас, а також екс-посол Малайзії в США, депутат Джамалуддин Джарджис.
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За словами очевидців, літальний засіб вибухнув у повітрі перед падінням.
Разак закликав слідство, що вивчає інцидент, "не залишити каменя на камені від винних".
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