Прем'єр Швеції відмовився від візиту до Москви 9 травня

Про це заявила прес-секретар Левена - Анна Екберг, повідомляє ТАСС.

"Ми відчуваємо найбільшу повагу до колосальних жертв росіян у Другій світовій війні. Однак дії сьогоднішньої Росії щодо України роблять для уряду важкою присутність на військовому параді в Москві на високому рівні", - заявила вона.

Швеція буде представлена на рівні посла країни в Росії.

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Нагадаємо, від візиту в Москву на військовий парад присвячений 70-річчю Перемоги відмовилися ряд лідерів європейських держав - Грузії, Болгарії, Нідерландів, Молдови, а також голова Європейської ради Дональд Туск, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Польщі Броніслав Коморовський, фінський президент Саулі Нііністе, президент Ізраїлю Реувен Рівлін, президент США Барак Обама, прем'єр-міністр Великобританії.Девід Кемерон.