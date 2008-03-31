Президент Румунії потрапив в аварію

Президент Румунії Траян Бесеску у неділю ввечері став учасником невеликої дорожньо-транспортної пригоди. Вона відбулася в безпосередній близькості від будівлі мерії Бухареста.

Глава румунської держави сам знаходився за кермом автомобіля «Фольксваген Гольф», на якому прямував у свою резиденцію. Несподівано перед ним різко загальмувала легкова машина «Дачія», і президентський автомобіль врізався в її задню ліву частину. Ніхто з учасників ДТП не постраждав, повідомляє ІТАР-ТАРС .

Траян Бесеску у супроводі служби охорони сам з`явився у відділення поліції, яке реєструє невеликі аварії, заповнив протокол і пройшов тест на наявність алкоголю. За цю аварію він одержав 3 штрафних пункти (всього допускається 15 протягом року, після чого призначається перездача іспиту). Президент Румунії також зобов`язаний заплатити штраф у розмірі 100 лей (трохи більше $40).

Він відзначив, що ДТП відбулося з його вини, оскільки він «задивився на будівлю столичної мерії і вікна свого колишнього кабінету», в якому працював, коли був мером румунської столиці до свого обрання президентом країни.

Газета.ру