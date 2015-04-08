Президентові Чехії, можливо, доведеться самому оплатити свою поїздку в Москву на 9 травня

Про це заявив журналістам віце-прем'єр і лідер християнських демократів Павло Белобрадек, пише ТАСС.

"Якщо це питання буде відхилено, глава держави повинен буде самостійно оплачувати свою поїздку", - заявив він.

Одночасно він засудив висловлювання посла США Ендрю Шапіро про небажаність візиту Мілоша Земана до Москви.

"Думаю, що посол не повинен досить ясно висловлюватися з приводу закордонних візитів президента республіки. Цю можливість він повинен надати нам - місцевим політикам", - зауважив Павло Белобрадек.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Чехії Мілош Земан, відомий своїми пропутінськими поглядами, поїде до Москви на урочистості з нагоди 70-річчя перемоги над нацизмом у Європі.

Міністр оборони Чехії засудив таке рішення президента.

Про свою відмову приїхати на урочистості повідомили глави провідних країн світу: Німеччини, Великої Британії, а також лідери Норвегії, Грузії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Словаччини.