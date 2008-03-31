В авіакатастрофі у Британії загинули відомі спортсмени

У числі загиблих в результаті катастрофи невеликого літака у Великобританії двоє відомих гонщиків: колишній чемпіон Великобританії в гонках класу Touring Девід Леслі і директор компанії Motorsport, неодноразовий призер гонок Річард Ллойд.

Про решту загиблих не повідомляється, передає телеканал SkyNews.

Нагадаємо, що в результаті аварії літака Cessna в неділю у Великобританії загинули всі п`ять чоловік, що знаходилися на борту. Інцидент відбувся на півдні країни, в р. Фарнборо у графстві Кент.

Падаючи, літак зачепив дах одного з будинків і врізався в сусідню будівлю. Після падіння Cessna виникла пожежа. Будинок, який зачепив літак, вдалося згасити, а будівля, на яку літак впав, згоріла повністю. До місця катастрофи були направлені пожежні і рятувальні бригади з Лондона.

На даний момент основною причиною катастрофи називаються технічні неполадки, зокрема відмова двигуна літака. Фахівці підкреслюють, що хмарність була низькою, що, проте, є звичайним погодним явищем для цієї пори року.

У вересні минулого року авіакатастрофа вертольота у Великобританії забрала життя відомого автогонщика, переможця світових ралі Коліна Макрея. Інцидент відбувся поряд з м. Ланарк в Шотландії.

РБК