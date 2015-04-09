У Москві проведуть молебні на підтримку валютних позичальників та імпортозаміщення

Про це «Известиям» розповів заступник голови Синодального відділу по взаємодії Церкви й суспільства Російської православної церкви (РПЦ) - священик Роман Богдосаров.

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За його словами, дрібні виробники сільського господарства часто банкрутують через відсутність достатньої підтримки з боку держави.

Молебні на допомогу селянам планується зробити постійними, і здійснюватися вони будуть в будь-який зручний для громадян час. Зараз в храмі Святителя Миколая на Трьох Горах в центрі Москви вже проводяться молебні в допомогу валютним позичальникам.

"Державна підтримка насамперед виявляється великим агропромисловим компаніям. Селяни (фермери) відчувають постійний тиск з боку регіональної влади, так і виробників насіння і мінеральних добрив, які сьогодні різко подорожчали, - каже Богдосаров. - Адже люди, які працюють на землі, намагаються підняти наше російське сільське господарство, отримати гарний врожай і, як наслідок, посприяти процесу імпортозаміщення в країні".