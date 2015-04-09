Влада Бангладеш зобов'язала школи ввести обов'язкові уроки плавання
18:24, 09 квітня 2015Світ
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За даними ООН, щорічно в країні тонуть 18 тисяч осіб.
REUTERS
Уряд Бангладеш зобов'язав школи ввести в обов'язкову програму уроки плавання.
За даними ООН, щорічно в Бангладеш тоне 18 тисяч осіб, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Міністр освіти держави підтвердив, що влада розчистить ставки та озера у сільській місцевості, щоб проводити там уроки плавання. Міські школи будуть користуватися університетськими басейнами.
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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щогодини в світі тонуть близько 40 осіб. Понад 90% випадків припадають на Африку, Південно-Східну Азію та західну частину Тихого океану.
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