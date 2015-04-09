Польща опублікувала свої варіанти стенограм останніх хвилин літака Качинського

20:40, 09 квітня 2015
Світ
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Військова прокуратура Польщі, яка розслідує причини катастрофи президентського літака ТУ-154М під Смоленськом, вирішила опублікувати стенограми записів переговорів з кабіни пілотів.

/ wikipedia.org

Близько 200 сторінок документів з'явилося на сайті відомства, повідомляє ТАСС.

Раніше прокуратура відмовлялася поширювати ці матеріали справи, але через появу у місцевих ЗМІ копії стенограм і спекуляцій, які почалися через це, вона змінила своє рішення. Як з'ясувалося, польські слідчі мають у своєму розпорядженні кілька варіантів розшифровки записів.

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Раніше польська радіостанція RMF FM опублікувала стенограму розмов у кабіні пілотів. Вона спростувала версію про те, що аварія сталася в результаті диверсії з боку росіян, широко розповсюджену в Польщі, але оспорювану польською владою.

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