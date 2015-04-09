Польща опублікувала свої варіанти стенограм останніх хвилин літака Качинського

Близько 200 сторінок документів з'явилося на сайті відомства, повідомляє ТАСС.

Раніше прокуратура відмовлялася поширювати ці матеріали справи, але через появу у місцевих ЗМІ копії стенограм і спекуляцій, які почалися через це, вона змінила своє рішення. Як з'ясувалося, польські слідчі мають у своєму розпорядженні кілька варіантів розшифровки записів.

Читайте такожЗМІ: Польща вимагає від РФ видати уламки літака Качинського

Раніше польська радіостанція RMF FM опублікувала стенограму розмов у кабіні пілотів. Вона спростувала версію про те, що аварія сталася в результаті диверсії з боку росіян, широко розповсюджену в Польщі, але оспорювану польською владою.