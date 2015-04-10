Facebook впровадить у Панамі безкоштовний інтернет

Про це розповів засновник найбільшої соціальної мережі Марк Цукерберг, пише Lenta.ru.

За підсумками своєї зустрічі з панамським президентом Хуаном Карлосом Варелою Цукерберг зазначив, що реалізація проекту розпочнеться "в найближчі тижні".

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«Скоро всі в Панамі будуть мати безкоштовний інтернет-доступ до сервісів у сфері охорони здоров'я, зайнятості, освіти та комунікацій допомогою мережі Digicel Panamá», - написав Цукерберг.

Засновник Facebook приймає участь в саміті Америк, який проходить у столиці латиноамериканської республіки, місті Панама.

Раніше до проекту Internet.org підключилися Індія, Гана, Замбія, Кенія, Колумбія і Танзанія. Мета благодійної ініціативи - підключення до інтернету п'яти мільярдів людей по всьому світу, в основному мова йде про населення бідних країн.

В рамках проекту Facebook за допомогою партнерів планує надавати безкоштовний доступ до базових онлайн-сервісів, збільшити ефективність передачі електронних даних і знизити вартість підключення до інтернету в 100 разів.