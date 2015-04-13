Штайнмаєр заявив, що небезпека ескалації конфлікту зберігається

Про це він заявив виданню "Welt", повідомляє Українська правда.

За словами глави МЗС ФРН, наразі має місце порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

"Інциденти, що знову і знову мають місце, особливо у Донецьку та Маріуполі (обстріли), показали, що є ризик відновлення ескалації", - зазначив Штайнмаєр.

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Також він закликав сторони конфлікту до реалізації наступних пунктів мінських угод, що, зокрема, передбачають підготовку та проведення місцевих виборів на територіях, окупованих сепаратистами.