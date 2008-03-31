Прем`єр-міністром Молдови вперше стала жінка (фото)

Парламент Молдови затвердив Зінаїду Гречану на посаді прем`єр-міністра і висловив вотум довіри сформованому нею уряду.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в найвищому законодавчому органі республіки, відповідна ухвала була прийнята більшістю голосів депутатів парламенту від фракції правлячої Партії комуністів. З.Гречана стала першою жінкою, що посіла пост прем`єр-міністра Молдови.

Сформований нею новий уряд складається з 17 міністерств. До складу нового кабінету міністрів увійшло 13 осіб з колишнього уряду, включно з нею самою.

Планується, що на підставі вотуму довіри парламенту президент Молдови Володимир Воронін підпише указ про призначення нового уряду. За словами президента, відставка поереднього Кабінету пов`язана не з невиконанням службових обов`язків, а з необхідністю дати новий імпульс розвитку країни та наближенню її до європейського співтовариства.

З.Гречана народилася 7 лютого 1956 р. в Томській області РФ. З лютого 2002 р. - міністр фінансів Молдови. 10 жовтня 2005 р. призначена на посаду першого заступника прем`єр-міністра.