США підтримують формування нової армії Косова

США підтримують створення нової армії незалежного Косова на кошти НАТО і на основі Корпусу охорони Косово (КОК), повідомив новинний інтернет-портал польського видання "Газета Виборча" (Gazeta Wyborcza).

Американський президент Джордж Буш минулого тижня запропонував Косово, яке проголосило 17 лютого 2008 року незалежність в односторонньому порядку, допомогу в створенні власної армії та її оснащенні новою зброєю, мовиться в повідомленні видання.

"Буш вважає, що завдяки цьому підвищиться "безпека США", зросте здатність нової держави забезпечувати мир, а також протистояти тероризму і реагувати в ситуаціях гуманітарної кризи", - повідомляє газета.

Сербія, яка не визнала цієї незалежності, гостро критикує наміри Вашингтона. Частина європейських країн вважають, що рано створювати косовську армію. Крім того, вони побоюються, що до нових армійських структур увійде старе командування з Визвольної армії Косово (ВАК), яке має радикальні антисербські позиції і не до кінця перевірене військове минуле, повідомляє газета.

За інформацією видання, документ, який описує, яким чином нова держава досягне повної незалежності, свідчить, що протягом року від проголошення незалежності Косова її сьогоднішня армія - Корпус охорони Косова - буде замінена новою Силою Безпеки Косова.

Нова армія налічуватиме до 2,5 тисяч активних військових і 800 резервних кадрів, утім, вона не зможе мати танки, важку артилерію, бойові літаки і вертольоти. Всі службовці з КОК будуть запрошені до СБК, яка буде навчена військовими інструкторами з НАТО.

На сьогодні КОК офіційно має близько 200 одиниць зброї і налічує 2,7 тисячі активних військовослужбовців і 2,3 - резервістів, з них 85% - це колишні партизани з албанського воєнізованого угрупування ВАК, яке воювало за незалежність.