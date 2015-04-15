США ексгумують сотні тіл загиблих у Перл-Харборі моряків
15:23, 15 квітня 2015Світ
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Рештки майже 400 військовослужбовців, загиблих в Перл-Харборі в 1941 році, будуть ексгумовані, для того щоб їх можна було впізнати й поховати окремо, повідомила влада США.
Похорон загиблого під час нападу на Перл-Харбор японського льотчика / re-actor.net
Моряки і морські піхотинці з лінкора "Оклахома", потопленого японськими торпедами, були поховані на Гаваях у братській могилі, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Їх сподіваються ідентифікувати за допомогою сучасних кримінологічних експертиз та тестів ДНК.
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"Оклахома" був одним з декількох потоплених американських кораблів. Всього загинуло понад 2 400 осіб.
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