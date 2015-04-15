США ексгумують сотні тіл загиблих у Перл-Харборі моряків

Моряки і морські піхотинці з лінкора "Оклахома", потопленого японськими торпедами, були поховані на Гаваях у братській могилі, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Їх сподіваються ідентифікувати за допомогою сучасних кримінологічних експертиз та тестів ДНК.

Читайте такожУ Лондоні археологи ексгумують рештки 3 тисяч жертв чуми (фото)Напад Японії на американську військову базу в гавані Перл-Харбор 7 грудня 1941 року стало приводом для вступу США у Другу світову війну.

"Оклахома" був одним з декількох потоплених американських кораблів. Всього загинуло понад 2 400 осіб.