Пожежі з російського Забайкалля поширилися на Китай

Про це повідомляє інформаційне агентство Синьхуа з посиланням на китайських пожежників.

Пожежі вже знищили 30 житлових будинків та 55 корівників, і спалили транспортних засобів та устаткування більш ніж 50 сімей у містечку Аргунь, пише ТСН.

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Жертв і постраждалих немає.

З лісовими пожежами в районі кордону борються більше 660 пожежників. За попередніми оцінками, економічний збиток від вогню становить близько 20 млн юанів (3,2 млн доларів США).