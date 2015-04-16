Пожежі з російського Забайкалля поширилися на Китай
02:16, 16 квітня 2015Світ
1921 0
Лісові пожежі із російського Забайкалля поширилися на автономний район Китаю Внутрішня Монголія.
Пожежі з російського Забайкалля поширилися на Китай / foto.chita.ru
Про це повідомляє інформаційне агентство Синьхуа з посиланням на китайських пожежників.
Пожежі вже знищили 30 житлових будинків та 55 корівників, і спалили транспортних засобів та устаткування більш ніж 50 сімей у містечку Аргунь, пише ТСН.
Читайте такожНа Забайкаллі вогонь просувається все ближче до Чити: чотири людини загинули
Жертв і постраждалих немає.
З лісовими пожежами в районі кордону борються більше 660 пожежників. За попередніми оцінками, економічний збиток від вогню становить близько 20 млн юанів (3,2 млн доларів США).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter