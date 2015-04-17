Столтенберг стурбований ситуацією на Донбасі

Про це він заявив під час візиту в Ісландії, передає ВВС Україна.

"Ми дуже стурбовані зростанням насильства на сході України і бачили нові порушення режиму припинення вогню", - сказав журналістам пан Столтенберг.

Читайте такожЗМІ: НАТО звинувачує Росію в поставках бойовикам танків Т-80 і Т-90

"Ми бачили нові переміщення важкого озброєння і, звісно, ми дуже стурбовані у зв'язку з цим, бо це підриває перемир'я і Мінські угоди в цілому", - додав він.

Генсек альянсу закликав усі сторони конфлікту дотримуватися режиму припинення вогню і впроваджувати в життя ці домовленості.

"Я також закликаю Росію припинити підтримку сепаратистів і використати весь свій вплив на них із тим, щоб вони дотримувались перемир'я і відвели озброєння від ... лінії розмежування", - сказав пан Столтенберг.