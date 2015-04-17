В ООН показали докази застосування в Сирії хімічної зброї
11:29, 17 квітня 2015Світ
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У Раді Безпеки ООН були продемонстровані свідоцтва застосування отруйного газу хлорина в Сирії.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Документальні кадри показують чотирьох загиблих дітей віком до чотирьох років. Сірійський лікар, який намагався врятувати їх у лікарні в провінції Ідліб, каже, що це не поодинокі випадки отруєння газом за останній місяць.
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Представник США в ООН Саманта Пауер заявила, що лише в урядових сил у Сирії є можливість застосовувати хімічну зброю.
Президент Сирії Башар Асад раніше відкидав звинувачення у використанні хлорина у війні.
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