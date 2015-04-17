У Латвії пройдуть наймасштабніші в історії НАТО навчання військ альянсу

В цьому році вони стануть наймасштабнішими, повідомляє Delfi.lv.

У навчаннях візьмуть участь десять країн-учасниць НАТО: Бельгія, Німеччина, Іспанія, Естонія, Італія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща і США, а також Фінляндія і Швеція, які співпрацюють з Альянсом у рамках програми "Партнерські стосунки заради миру".

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Основна частина тренувальних польотів пройде над Адажським полігоном, де будуть відпрацьовувати взаємодію латвійські вертольоти, шведські винищувачі JAS-39 Gripen і F-16 Норвегії.

Крім цього, у навчаннях будуть задіяні і латвійський Дивізіон протиповітряного захисту, який розгорне радарну установку PS-70 і численні загони обслуговування ракетних систем RBS-70.