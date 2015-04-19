ЗМІ повідомили про спалах невідомого смертельного вірусу в Нігерії

Як повідомляє ТАСС з посиланням на агентство France-Presse, 18 осіб вже померли від наслідків заразливої хвороби.

"Інфіковані 23 людини, вже зафіксовано 18 смертей", - повідомив агентству представник медичних влади штату Ондо Дайо Адйанджу.

Офіційний представник адміністрації штату Кайоде Акінмаде раніше заявляла, що спалах "загадкової хвороби" вперше була відзначений "на початку тижня в місті Оде-Іреле". Серед симптомів називається гострий головний біль, втрата свідомості і маси тіла, проблеми із зором. Смерть настає протягом доби після появи перших ознак захворювання.

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Як уточнила представник влади штату Ондо, перші проведені аналізи поки не вказують на те, що нова хвороба має відношення до вірусу Ебола. Зараз проблемою займається влада Нігерії спільно з фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Крім уже зафіксованих смертей, за останні 72 години ми не виявили жодного нового випадку захворювання, - зазначила Кайоде Акінмаде. - Жоден з пацієнтів не був госпіталізований, а сама хвороба не поширилася за межі міста".