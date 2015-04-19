ЄС підготує нову міграційну стратегію, щоб запобігти трагедіям - BBC

Про це йдеться у заяві Європейської комісії щодо аварії судна з сотнями мігрантів, яке у неділю затонуло на шляху до Італії неподалік північних берегів Лівії, повідомляє BBC Україна.

У консультаціях з приводу підготовки міграційної стратегії беруть участь представники урядів країн ЄС, інститутів Євросоюзу та міжнародних організацій. Очікується, що Єврокомісія ухвалить нову стратегію у середі травня.

"Ми маємо вживати негайних заходів, щоб запобігти подальшим смертям та розробити комплексний підхід до міграції у всіх її аспектах", - говориться в заяві.

Читайте такожСудно з сотнями мігрантів затонуло в Середземному морі - ЗМІ

У Єврокомісії зазначають, що стратегія буде спрямована, перш за все, на роботу з тими країнами, з яких походять мігранти та які не можуть запобігти таким "відчайдушним подорожам".

У неділю судно, на якому перебувало від 500 до 700 мігрантів з Північної Африки, перевернулося в лівійських територіальних водах. Рятувальники кажуть про ймовірність загибелі сотень людей.