Штайнмаєр застеріг Росію від визнання "ДНР" та "ЛНР"



Про це він заявив в ефірі німецького телеканалу ARD, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa

”Це (єдність України - УНІАН) було підґрунтям для написання мінських угод і домовленостей щодо них”, - наголосив політик.

Висловлювання Штайнамаєра стало реакцією на заяву президента Росії Володимира Путіна щодо статусу самопроголошених ”Донецької” та ”Луганської народних республік”, зазначає агенція.

За словами глави німецького МЗС, можливе визнання Росією сепаратистських регіонів Донбасу незалежними державами ”надзвичайно ускладнило б” мирний процес на Сході України.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Путін в ефірі російського телебачення не виключив визнання так званих ”ДНР” та ”ЛНР” з боку Росії.

”Я зараз не хотів би з цього приводу говорити. Бо що б я не сказав, все може бути контрпродуктивно. Ми будемо дивитися по реаліях, які виникають у житті”, - заявив президент РФ.