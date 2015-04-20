Масштабні російські пожежі перетнули кордон з Монголією - Greenpeace

Про це повідомляє керівник лісового відділу російського підрозділу Greenpeace Олексій Ярошенко, передає «Дождь».

Він наводить дані супутникової зйомки системи FIRMS з термоточками, згідно з яким 18 квітня пожежа перейшла у Монголію з західної частини Ононського району Забайкалля, наступного дня вогнем були охоплені степи по обидва боки кордону.

Зараз пожежа поширюється в південно-східному напрямку у бік кордону з Китаєм, до якого напередодні залишалося менше ста кілометрів.

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На території Росії степова пожежа, за оцінками Ярошенко, поширилась на площі близько тридцяти тисяч гектарів. Він стверджує, що МНС не розглядає степові пожежі як лісові, тому «в офіційних зведеннях ця пожежа не фігурує».

Напередодні забайкальське управління МНС повідомило про стабілізацію пожежної обстановки в регіоні. Гасінням пожеж зараз займаються більше трьох тисяч осіб, які використовують понад 300 одиниць техніки. Всього в результаті швидкого поширення вогню в Забайкаллі згоріли близько 500 житлових та дачних будинків, постраждали більше 21 тисячі осіб, п'ятеро людей загинули.