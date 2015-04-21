США готуються до десятирічного протистояння з Росією - ЗМІ

23:41, 21 квітня 2015
Світ
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Сполучені Штати Америки готуються до довгого протистояння з Російською Федерацією.

США Россия / joinfo.ua

Як повідомляє Газета.ru про це пише італійське видання La Stampa.

Відповідний висновок журналісти видання зробили після ознайомлення з документом адміністрації США, який потрапив в їх розпорядження.

З документа випливає, що Вашингтон планує надавати всіляку підтримку країнам, яким може загрожувати Росія. Також видання відзначає, що США стурбовані подіями, які можуть відбутися в кінці 2015 року: в цей час Захід повинен буде прийняти рішення про подальшу долю антиросійських санкцій.

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Однак співпрацю з Росією в особливо важливих сферах (освоєння Арктики, нерозповсюдження ядерної зброї) буде продовжено в будь-якому випадку.

Наголошується, що США просять всіх союзників підготуватися до необхідності бути твердими для "перетягування каната", яке може тривати десять років.

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