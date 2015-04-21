США готуються до десятирічного протистояння з Росією - ЗМІ
Сполучені Штати Америки готуються до довгого протистояння з Російською Федерацією.
Як повідомляє Газета.ru про це пише італійське видання La Stampa.
Відповідний висновок журналісти видання зробили після ознайомлення з документом адміністрації США, який потрапив в їх розпорядження.
З документа випливає, що Вашингтон планує надавати всіляку підтримку країнам, яким може загрожувати Росія. Також видання відзначає, що США стурбовані подіями, які можуть відбутися в кінці 2015 року: в цей час Захід повинен буде прийняти рішення про подальшу долю антиросійських санкцій.
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Однак співпрацю з Росією в особливо важливих сферах (освоєння Арктики, нерозповсюдження ядерної зброї) буде продовжено в будь-якому випадку.
Наголошується, що США просять всіх союзників підготуватися до необхідності бути твердими для "перетягування каната", яке може тривати десять років.