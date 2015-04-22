Члени Конгресу США вкотре закликали Обаму надати Україні летальну зброю

Республіканець Майкл Фіцппатрік та демократи Сандер Левін і Марсі Каптур опублікували відповідну заяву у вівторок, 21 квітня, передає ТСН.

"Важливість надання гуманітарної допомоги населенню, що потерпають від бойових дій, не викликає сумніву. Однак, ця допомога тільки лікує симптоми більшої проблеми. Уряд України гостро потребує оборонних озброєнь, необхідних для захисту своїх кордонів і суверенітету. Оборонні статті допоможуть Україні продовжувати процес економічних і державних реформ, розпочатих після Євромайдану", - йдеться у заяві членів Конгресу США.

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Політики нагадали, що американські законодавці вже кілька разів закликали Обаму надати військову допомогу Україні.

Окрім того, вони згадали, що міністр оборони Ештон Картер також дав зрозуміти, що підтримує ідею надання летальної зброї українській армії.