Керрі: НАТО в травні обговорить політику щодо Росії
02:13, 22 квітня 2015Світ
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Політика відносно Росії у зв'язку з ситуацією на Україні стане однією з головних тем обговорення в травні в Туреччині на майбутній зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО
НАТО в травні обговорить політику щодо Росії / Фото УНІАН
Про це заявив держсекретар США Джон Керрі на зустрічі з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу у Вашингтоні , пише РИА Новости.
"Необхідно надати основу для нашої оцінки пріоритетів НАТО. І одним з цих пріоритетів є російська агресія проти України", - сказав Керрі.
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Іншим таким пріоритетом він назвав "загрозу від екстремістів з півдня".
Керрі повідомив, що має намір взяти участь в зустрічі в Анталії, яка, як очікується, відбудеться 13-14 травня.
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