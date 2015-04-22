Керрі: НАТО в травні обговорить політику щодо Росії

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі на зустрічі з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу у Вашингтоні , пише РИА Новости.

"Необхідно надати основу для нашої оцінки пріоритетів НАТО. І одним з цих пріоритетів є російська агресія проти України", - сказав Керрі.

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Іншим таким пріоритетом він назвав "загрозу від екстремістів з півдня".

Керрі повідомив, що має намір взяти участь в зустрічі в Анталії, яка, як очікується, відбудеться 13-14 травня.