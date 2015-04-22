У Нью-Йорку за $ 22 мільйони продали діамант вагою 100 каратів (фото)

Діамант у так званому смарагдовому огранюванні, розміром з волоський горіх, був видобутий компанією De Beers в Південній Африці. «Колір біліше білого, камінь настільки прозорий, що його можна порівняти тільки з водою», - наводить Reuters слова керівника ювелірного відділу sotheby's в Нью-Йорку Гері Шулера (Gary Schuler), повідомляє Lenta.ru.

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Анонімний покупець придбав діамант по телефону. Початкова вартість лота становила 19 мільйонів доларів.

Цей коштовний каміньстав шостим діамантом вагою понад 100 каратів, проданим за останні 25 років. Однак, як зазначило агентство, він не став найдорожчим. У 2013 році на торгах Sotheby's у Гонконзі діамант вагою 118 каратів був проданий за 30,6 мільйона доларів.

Рекордсменом за вартістю на даний момент є рожевий діамант Pink Star вагою в 59,6 карата. Він був проданий на аукціоні sotheby's в Швейцарії за 83 мільйони доларів. В лютому 2014 року стало відомо, що покупець рожевого діаманта не зміг розплатитися за нього.