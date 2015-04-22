Мерія Москви погодила першотравневу ходу націоналістів

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на голову департаменту регіональної безпеки і протидії корупції Олексія Майорова.

"(Лідер об'єднання "Русские" Дмитро) Дьомушкін подавав повідомлення про проведення ходи, ми відправили йому позитивну відповідь з пропозицією провести акцію трохи раніше", - сказав Майоров.

Читайте такожПутін, Сталін, Берія: у Москві вперше за 23 роки провели першотравневу демонстраціюВін уточнив, що акція узгоджена на три тисячі осіб. За його словами, всього в мерію було подано більше 20 заявок на проведення різних заходів 1 травня.

"Ми всі їх розглянули і визначили 11 місць в Москві, де можуть бути проведені заходи. Кільком було відмовлено, іншим ми запропонували провести спільні заходи", - додав Майоров.