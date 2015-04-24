Польща не пустить на свою територію пробіг байкерів-націоналістів з клубу "Нічні вовки"

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі, яка є у розпорядженні УНІАН.

"Підставою для ухвалення такого рішення стала відсутність необхідної точної інформації про план перебування групи в Польщі, про точні траси проїзду та про місце ночівлі членів клубу. Ці дані були необхідні для забезпечення належної безпеки учасників рейду та відповідної організації заходу", - пояснив прес-секретар МЗС Марчін Войчеховський.

Крім цього, згідно з повідомленням, російська сторона поінформувала Польщу про запланований захід "занадто пізно - менш ніж за тиждень до нього".

Читайте такожНімеччина анулює шенгенські візи російським "Нічним вовкам" - МЗС Польщі За словами Войчеховського, МЗС Польщі офіційно поінформувало Посольство РФ про своє рішення сьогодні.

Водночас прес-секретар МЗС зазначив, що Польща дала згоду на інші заходи, організовані російською стороною в країні з нагоди 70-ї річниці завершення Другої світової війни, зокрема рейд реконструкційної групи, рейд ветеранів та рейд мотоциклістів у рамках делегації Калініградської області до Бранєва.

Як повідомляв УНІАН, раніше представники польської влади назвали запланований рейд "Нічних вовків" з Москви до Берліна провокацією та заявили, що остаточне рішення про їхній в'їзд до Польщі ухвалять прикордонники.