Найбагатшою людиною Британії став уродженець Одеси

Рейтинг багатіїв щорічно складає видання Sunday Times, пише Українська правда.

Статки Блаватніка оцінюють у 13,17 млрд фунтів ($20 млрд доларів). Минулого роцу він займав четверту сходинку.

Блаватнік випередив у рейтингу братів Шрі і Гопі Хіндуджа, статки яких оцінюються в 13 млрд фунтів.

Читайте такожУ рейтингу найбагатших людей світу стало на 33 росіянина менше

Російський олігарх Алішер Усманов, який очолював два роки тому цей список, опинився на четвертій позиції. Його активи газета оцінює в 9,8 млрд фунтів.

Власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович посів десяту сходинку списку зі статком у 7,29 млрд фунтів - на 1,23 млрд менше, ніж рік тому.

80 мільярдерів живуть у Лондоні. Всього в списку 117 мільярдерів. У 2014 році їх було 104.