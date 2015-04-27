У Фінляндії придумали, як боротися з російською пропагандою

Як повідомив фінській газеті Kaleva керівник урядової служби з комунікацій та експерт комітету з державної безпеки Маркку Мантила, головним у роботі нової структури буде обмін інформацією, координація зусиль і спільне планування, повідомляють Подробности.

Він зазначив, що боротьбу з неправдивою інформацією робоча група буде вести, в тому числі організовуючи виступи експертів у школах і на підприємствах.

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На його думку, Росія веде повномасштабну інформаційну війну проти низки держав, у тому числі проти Фінляндії. Він також вважає, що одним із завдань російської пропаганди може бути підрив єдності Євросоюзу.