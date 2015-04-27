У Казахстані переобрали Назарбаєва

Такі попередні дані голосування оприлюднила в понеділк вранці Центральна виборча комісія країни, пише Радіо Свобода.

За її даними, за 74-річного Назарбаєва проголосували 97,17% громадян, які прийшли на виборчі дільниці.

Рішення не стало несподіваним, оскільки напередодні три екзит-поли однаково прогнозували перемогу Назарбаєву у приблизно 97 відсотків.

Читайте такожЯвка на виборах президента Казахстану перевищує 86 відсотків - ЦВК Назарбаєв незмінно керує Казахстаном іще з радянських часів – 1989 року. Відтоді він кілька разів переобирався, найчастіше на позачергових виборах, або продовжував свій термін на посаді через референдум без виборів.

На попередніх виборах, 2011 року, він, за офіційними даними, отримав майже 96 відсотків голосів виборців. Міжнародні спостерігачі не визнавали вільними й чесними жодні з цих виборів.