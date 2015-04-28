Генсек ООН: рух до загального ядерного роззброєння розвернувся назад

Про це повідомляє центр новин ООН.

«Недавні події вказують на те, що рух до загального ядерного роззброєння повернувся назад. Замість прогресу, нових угод про скорочення озброєнь з'являються повідомлення про дестабілізації і порушення існуючих угод», - йдеться в посланні Пан Гі Муна, з яким виступив його перший заступник Ян Еліассон на Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), у понеділок, 27 квітня.

«Це рух назад - регрес для всього світу. Я закликаю лідерів відмовитися від недалекоглядного політичного позерства і замість цього поставити сміливі глобальні завдання, яке б відповідали сподіванням людства. Справжню національну безпеку можна забезпечити тільки вийшовши з тіні ядерної загрози», - йдеться в посланні.

Читайте такожПутін намагається залякати НАТО погрозами ядерного удару - The TimesВиступаючи від імені Пан Гі Муна, Ян Еліассон підкреслив, що ліквідація ядерної зброї - головний пріоритет ООН.

Він нагадав, що «Договір про нерозповсюдження ядерної зброї – це наріжний камінь режиму нерозповсюдження і важлива відправна точка для досягнення світу, вільного від ядерної зброї».

Довідка. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї було підписано 1 липня 1968 року 59 державами в Москві, Вашингтоні та Лондоні. Він набув чинності в 1970 році.

ДНЯЗ закріпив статус ядерних держав за п'ятьма державами (Великобританія, США, Китай, СРСР і Франція) і був покликаний попередити подальше розповсюдження ядерної зброї. З одного боку, арсенали країн ядерної «п'ятірки» були узаконені, з іншого, всі інші країни, підписавши документ, позбавлялися права створювати або купувати ядерну зброю. Держави – члени ядерного клубу зобов'язалися не передавати технології створення ядерної зброї, і домагатися повної ліквідації ядерних арсеналів.

У 1995 році термін дії Договору було продовжено безстроково. В даний час поза Договором залишаються Індія, Пакистан і Ізраїль. Ізраїль в якості умови приєднання до ДНЯЗ висуває загальне врегулювання кризи на Близькому Сході. Індія і Пакистан розглядають можливість свого приєднання до ДНЯЗ виключно в якості держав, що володіють ядерною зброєю. Про вихід з ДНЯЗ заявила КНДР, але цей крок не визнаний міжнародним співтовариством.