В Англії сів американський військовий літак, про зникнення якого повідомляли ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ВПС США.

Боїнг КС-135 Stratotanker приземлився о 01:20 за місцевим часом через годину після надзвичайної ситуації. Подробиці "надзіичайної ситуації невідомі".

Читайте такожУ США авіалайнер з палаючим двигуном здійснив аварійну посадкуРаніше низка британських ЗМІ повідомила про зникнення літака над Ла-Маншем.