В Англії сів американський військовий літак, про зникнення якого повідомляли ЗМІ

10:12, 29 квітня 2015
Світ
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Американський військовий літак-танкер безпечно приземлився на базі в Англії після надзвичайної ситуації в польоті.

Боїнг КС-135 Stratotanker приземлився

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ВПС США.

Боїнг КС-135 Stratotanker приземлився о 01:20 за місцевим часом через годину після надзвичайної ситуації. Подробиці "надзіичайної ситуації невідомі".

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