В Англії сів американський військовий літак, про зникнення якого повідомляли ЗМІ
10:12, 29 квітня 2015Світ
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Американський військовий літак-танкер безпечно приземлився на базі в Англії після надзвичайної ситуації в польоті.
Боїнг КС-135 Stratotanker приземлився / Wikimedia
Про це повідомляє Reuters з посиланням на ВПС США.
Боїнг КС-135 Stratotanker приземлився о 01:20 за місцевим часом через годину після надзвичайної ситуації. Подробиці "надзіичайної ситуації невідомі".
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