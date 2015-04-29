Латвія зафіксувала російський військовий корвет поблизу своїх кордонів

"Збройні сили 29 квітня зафіксували на відстані 7 морських миль від кордону латвійського протичовновий корабель ВМФ Росії класу "Корвет", - йдеться в повідомленні Національних збройних сил Латвії в Twitter.

Armed Forces on 29 APR in LV EEZ 7 nmi from territ. waters spotted RU Navy's Parchim 2 Class Corvette. — NBS (@Latvijas_armija) April 29, 2015

Нагадаємо, військові кораблі і літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загострення відносин між Заходом і РФ все частіше фіксують неподалік від повітряних і морських кордонів Балтії.

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При цьому повітряний і морський простір держав вони не порушують, однак у випадку літаків йдеться про загрозу для цивільної авіації.

У країнах Балтії та Великобританії неодноразово заявляли, що польотами своїх літаків біля їхніх кордонів Росія демонструє силу і тестує реакцію НАТО.