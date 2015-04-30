Кемерон запропонував ввести 5-річний мораторій на підвищення податків

Таку пропозицію Кемерон озвучив напередодні виборів до британського парламенту, які відбудуться 7 травня, повідомляє Lb.ua з посиланням на Reuters.

Аналітики зауважують, що закон буде мати суто символічний характер, оскільки для його скасування в разі потреби знадобиться та сама більшість у парламенті, що і для його прийняття. Крім того, ніякої відповідальності за порушення закону не передбачається.

За словами аналітика Standard Bank Стіва Берроу, якого цитує агентство Bloomberg, пропозиція заморозити теперішні ставки податків демонструє відсутність впевненості серед консерваторів у перемозі на майбутніх виборах. Як показують останні опитування, консерватори і лейбористи набирають приблизно однакову кількість голосів британців, і при такому результаті при формуванні уряду саме лейбористи матимуть більше шансів на утворення коаліції з представниками менших партій.

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Крім того, зазначає Берроу, репутації консерваторів буде завдано величезної шкоди, якщо вони приймуть закон про "заморожування" податків, а потім скасують його в разі непередбачених труднощів в економіці.

Тим часом лідер лейбористської партії Ед Мілібенд зі свого боку виступив з критикою планів консерваторів щодо скорочення витрат на соцвиплати на 12 млрд фунтів стерлінгів ($18,4 млрд). За його словами, ці плани включають скорочення податкових субсидій на суму 3,8 млрд фунтів, що вдарить головним чином по середньому класу.

Згідно з наведеними Мілібендом підрахунками, сім'я з однією дитиною, яка заробляє понад 23 тис. фунтів на рік, недорахується в результаті скасування субсидій 1,6 тис. фунтів, сім'я з двома дітьми і річним доходом понад 29 тис. фунтів втратить 2 тис. фунтів.

У відповідь він пообіцяв у разі перемоги на виборах підвищувати розмір податкових субсидій щорічно, індексуючи їх відповідно до інфляції.