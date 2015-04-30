Катар закупить у Франції винищувачі
17:04, 30 квітня 2015Світ
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Катар має намір купити у Франції 24 винищувачі Dassault Rafale ("Шквал").
Катар купить у Франції винищувачі / sites.google.com
Про це повідомили в адміністрації французького президента, передає Бі-бі-сі. Планується, що глава держави Франсуа Олланд 4 травня приїде в Доху, де буде підписано контракт.
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За словами близьких до переговорів джерел агентства Франс-прес, угода - справа вирішена.
Як повідомляє Рейтер з посиланням на представника міністерства оборони Франції, сума контракту становить $7,06 млн.
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