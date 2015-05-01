Число жертв землетрусу в Непалі вже перевищило 6 тисяч осіб

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Франс Прес.

За даними влади, число жертв руйнівного землетрусу в Непалі 25 квітня, досягло 6 204 осіб, ще 13 932 осіб постраждали.

Раніше повідомлялося, що український літак, який відправився для евакуації людей з Непалу, застряг в індійському Делі до 3 травня. За даними МЗС, на евакуацію українським літаком зараз вже чекають понад 100 осіб, частина з яких є громадянами Польщі, Білорусі та інших країн.

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Землетрус магнітудою 7,9 стався у Непалі 25 квітня. За першими підземними поштовхами було близько 100 афтершоків, найпотужніший з яких — магнітудою 6,7 — був зафіксований 26 квітня.