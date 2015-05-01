Майже тисяча європейців пропали безвісти в Непалі

За словами представника ЄС, більша їх частина, ймовірно, вирушила до вершини Евересту або перебуває у віддаленому гірському районі Лангтанг, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Представник ЄС в Непалі Ренсдже Теєрінк висловив надію, що багато зі зниклих безвісти живі, але поки що не можуть вийти на зв'язок.

"Вони вважаються зниклими безвісти, але ми не знаємо, яке їх реальне становище", - сказав Теєрінк журналістам.

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Землетрус в країні, відомій своїми гірськими вершинами, відбувся в розпал сезону сходжень. Вже відомо про загибель 12 громадян країн ЄС. Частина з них загинули в результаті сходження лавин, викликаних землетрусом.

Крім того, Непал популярний серед туристів, що подорожують "дикунами". Такі мандрівники, як правило, не повідомляють про свої переміщення в посольства своїх країн, тому відстежити їх місцезнаходження досить складно.