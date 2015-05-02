НАТО проведе масштабні військові навчання біля берегів Норвегії через російські підводні човни

Маневри проводяться на фоні виявлених підозрілих "підводних об'єктів", повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство AFP.

У навчаннях візьмуть участь до 5000 військовослужбовців НАТО, а пройдуть вони з 4 по 13 травня біля узбережжя Норвегії. За інформацією норвезьких військових, в ході навчань відпрацьовуватимуться дії по боротьбі з підводними човнами противника. Для вирішення поставлених завдань планується задіяти понад десять бойових кораблів і субмарин, а також літаки і вертольоти.

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Як підкреслив офіційний представник збройних сил Норвегії Бріньяр Стордаль, навчання були заплановані давно і пояснюються інцидентами навколо підводних човнів Росії біля берегів Фінляндії та Швеції. "Події в цих країнах пояснюють необхідність таких маневрів", - додав Стордаль.

Нещодавно система підводного спостереження ВМС Фінляндії виявила невідомий підводний об'єкт у водах Фінської затоки біля столиці Гельсінкі. На основі отриманої інформації був зроблений попереджувальний вибух глибинної бомби.